



Дорожники приступили к подготовительному этапу строительства нового участка дороги в Кировском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, 800-метровый участок появится на улице им. старшего лейтенанта Токарева.

Возведение двухполосной дороги с тротуарами, парковочными карманами и велодорожками начнется с конца участка дороги возле дома №1. Автомобильный проезд свяжет жителей нового микрорайона с улицами Пожарского, Григория Засекина, Санаторной и Второй продольной магистралью.

– Рабочие расчищают территорию и возводят строительный городок, – рассказали в мэрии. – С наступлением устойчиво теплой погоды строители приступят к устройству котлована под будущую дорогу и формированию дорожного основания.

Также вдоль склона Григоровой балки пройдут работы по берегоукреплению, включающие строительство подпорных стен, а также благоустройство территории.