В зооцентр «Дино» накануне, 10 марта, прибыл лев Бонифаций, который напал на 14-летнюю девочку в Саратове. Как сообщало ранее V102.RU, происшествие случилось в ООО «Алькорр» в начале марта этого года на одном из предприятий компании, в конном клубе «Гармония». Хищник укусил за руки девочку, которая проходила в этот момент мимо вольера. После этого Росприроднадзор по поручению прокуратуры РФ проверил организацию и нашел многочисленные нарушения в содержании животных, которые и стали причиной этого инцидента.

Годовалый опасный хищник содержался в вольере без крыши, при этом в одном из углов клетки был навален снег, от сугроба до верха вольера оставалось всего меньше метра — животное легко могло выбраться. Место содержания не было оборудовано предупреждающими знаками и дополнительными ограждениями.

В ООО «Алькорр» не смогли объяснить, кем, как и когда был приобретен лев. Никаких документов на него также получить не удалось. Росприроднадзор принял решение об изъятии дикого животного и его передаче в благотворительный фонд защиты животных «Дино» Волгограде.

Прибывший новый постоялец зооцентра выглядит не самым лучшим образом – он очень худой и изможденный. Сейчас животное адаптируется в новых условиях.

Фото и видео: зооцентр «Дино» / vk.com

