В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 61-летнего Михаила Новикова

Общество 11.03.2024 07:52
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11.03.2024 07:52
В Новоаннинском районе Волгоградской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 61-летним Михаилом Новиковым. По информации родных, Михаил Леонидович погиб 16 февраля, передает v102.RU.
Житель поселка Гослесопитомник ушел добровольцем на СВО в ноябре 2023 года. Накануне, 10 марта, его похоронили в Филоновском сельском поселении.
Его родным и близким земляки выражают соболезнования.
Фото Новоаннинский сегодня /t.me
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