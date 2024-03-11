Общество

В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 61-летнего Михаила Новикова

Общество 11.03.2024 07:52
0
11.03.2024 07:52


В Новоаннинском районе Волгоградской области  простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 61-летним Михаилом Новиковым. По информации родных, Михаил Леонидович погиб 16 февраля, передает v102.RU.
Житель поселка Гослесопитомник  ушел добровольцем на СВО в ноябре 2023 года. Накануне, 10 марта, его похоронили в Филоновском сельском поселении.
Его родным и близким земляки выражают соболезнования.
Фото Новоаннинский сегодня /t.me


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.03.2024 09:27
Общество 11.03.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2024 08:18
Общество 11.03.2024 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 19:57
Общество 10.03.2024 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 18:56
Общество 10.03.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 18:13
Общество 10.03.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 17:55
Общество 10.03.2024 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 15:03
Общество 10.03.2024 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 14:22
Общество 10.03.2024 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 12:18
Общество 10.03.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 10:46
Общество 10.03.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 09:18
Общество 10.03.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2024 07:56
Общество 10.03.2024 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2024 20:23
Общество 09.03.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2024 14:51
Общество 09.03.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2024 12:40
Общество 09.03.2024 12:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:27
Волгоградцев в ближайшие два дня ждут резкие перепады температурСмотреть фотографии
08:18
«Боня не виноват»: в Волгоград из Саратова привезли напавшего на ребенка льваСмотреть фотографии
07:52
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 61-летнего Михаила НовиковаСмотреть фотографии
07:08
Жителей станицы Волгоградской области в марте поздравили с Новым годомСмотреть фотографии
21:40
Жители дома в Волгограде потушили загоревшегося бездомногоСмотреть фотографии
20:59
Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»Смотреть фотографии
19:57
«Был начальником, позвали в грузчики»: волгоградцев массово снимают с учета в центрах занятостиСмотреть фотографии
18:56
«Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:13
Под Волгоградом на 3 месяца раньше зацвели фейхоа и инжирСмотреть фотографии
17:55
Николай Валуев с тремя детьми и женой поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
17:08
«Игра на нервах»: «Ротор» одержал первую победу в 2024 годуСмотреть фотографии
16:07
Директору травившего жителей завода под Волгоградом грозит дисквалификацияСмотреть фотографии
15:03
В парке Волгограда появилась аллея красных фонарейСмотреть фотографии
14:44
На юге Волгограда сгорел дом в СНТ «Сластена»Смотреть фотографии
14:22
Волгоградцам вернули 50 млн за коммунальные услугиСмотреть фотографии
13:28
Под Волгоградом нашли пропавшего пенсионера с родинкой на лицеСмотреть фотографии
12:18
«По 25 тысяч за палец»: изувеченную руку штурмовика из Волгоградской области оценили недорогоСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом за кражу меда задержали местного «Винни Пуха»Смотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом на лесопилке загорелась сторожка с охранникомСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде прощаются с директором школы искусств Владиславом БронзовичемСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области девятка протаранила эвакуаторСмотреть фотографии
09:18
Росстат оценил степень озеленения ВолгоградаСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом контрактник застрелил брата с расстройством личностиСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде 11 марта выпадет снегСмотреть фотографии
07:30
«Крылатые быки» примут «Ротор» в Москве 10 мартаСмотреть фотографии
21:01
«Спартак» в родном бассейне потерпел два поражения от «Буревестника»Смотреть фотографии
20:23
Николай Валуев зарядился патриотизмом в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде иномарка влетела в столб на островке безопасностиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградец по ошибке выпил чистящее средство и умерСмотреть фотографии
18:42
Волгоградцы выиграли домашний турнир по панкратиону памяти Алексея НагинаСмотреть фотографии
 