Общество

Николай Валуев с тремя детьми и женой поднялся на Мамаев курган

Общество 10.03.2024 17:55
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10.03.2024 17:55


Депутат Госдумы Николай Валуев со всей семьей – супругой и тремя детьми – сегодня, 10 марта, посетил Мамаев курган в Волгограде. Как рассказали V102.RU  в городской думе Волгограда, скульптура «Родина-мать зовет!» произвела на Николая Валуева и его родных неизгладимое впечатление.

Для семьи Николая провели небольшую экскурсию, рассказали об интересных фактах из истории Сталинградской битвы, основных вехах строительства мемориального комплекса.

Как отметил Николай Валуев, даже спустя полувека после открытия памятник-ансамбль продолжает приковывать взгляды тысячи туристов не только из России, но и других стран мира. Это говорит о величии подвига наших дедов и прадедов, победивших коричневую чуму XX века.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что депутат Госдумы и известный боксер принял участие в открытии спортивного турнира в Волгограде и в патриотической акции около Вечного огня на Аллее Героев.


Фото гордума Волгограда t.me

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