Общество

Росстат оценил степень озеленения Волгограда

Общество 10.03.2024 09:18
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10.03.2024 09:18


В Волгограде площадь зеленых насаждений увеличилась за последние три года. Об этом сообщает 102.RU со ссылкой на опубликованные  данные Росстата. В 2023 году площадь, которую занимают деревья в городе-герое, составила 30666 гектаров. Это на 26 гектаров больше, чем было в 2022 году. В 2021 году степень озеленения Волгограда оценивалась в 30611 гектаров. А в 2020 году деревьев в областном центре было еще меньше – всего 30111 гектаров.
Среди регионов ЮФО самым зеленым, судя по площади, которую занимают зеленые насаждения, стала Ростовская область с показателем 45185 гектаров. В Севастополе этот показатель составил 25435 гектаров. Столица Адыгеи Майкоп стала самой отстающей по степени зеленого убранства – всего 2110 гектаров.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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