Цветочный забег устроили полсотни активных волгоградцев в ЦПКиО

Международный женский день бегом с тюльпанами и мимозами в руках встретили в Волгограде свыше 50 активных горожан, которые приняли участие в цветочном забеге. Как сообщает V102.RU, красочное и веселое мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха.





- Идея отпраздновать праздник весны и красоты пробежкой пришлась по душе не только мужчинам, но и женщинам. На спортивное состязание пришли целыми семьями, а некоторые участники даже взяли с собой домашних питомцев, - рассказали в пресс-службе ЦПКиО.





Победителей было трое в каждой категории - мужчины, женщины, девочки и мальчики. В общей сложности 12 участников забега получили памятные медали от парка.





На 9 и 10 марта запланированы и другие мероприятия, посвященные женскому празднику. В субботу на новом автодроме в 18.00 начнется тематический квиз, а в воскресенье, 10 марта, в мастерской «Подворье» днем пройдет народный квест «Загадки старинного сундука». Посетителей угостят казачьей кашей и горячим чаем, а все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, эстафетах и поводить хороводы.

Фото: ЦПКиО