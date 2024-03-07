«Ползем домой»: волгоградцы встретили окончание предпраздничного дня в 6-балльных пробках

В Волгограде в послеобеденное время предпраздничного дня 7 марта образовались 6-балльные пробки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс Яндекса, анализирующий дорожную обстановку, заторы наблюдаются практически во всех районах города и они не связаны, как это нередко бывает, с ДТП. Наоборот, в настоящее время в городе зафиксированы лишь несколько аварий, но проблемы с движением возникли и там, где их нет.
В частности, затруднено движение в районе улиц Рабоче-Крестьянская, Профсоюзная, Череповецкая, на Ангарском, на проспекте Университетский. На Первой продольной зафиксированы дорожные заторы на Пионерской, Комсомольской, около Европы Сити Молл, Дворца спорта, на Невской, Рокоссовского и других участках.
– Еле ползем,
– делятся водители, которые сейчас застряли в пробках.
И отмечают, что проблемы на дорогах возникли сегодня еще перед обедом.
– Ну понятно, народ на машинах поехал за подарками женщинам-коллегам, поздравили, пораньше домой поехали с презентами уже для близких, ну и застряли теперь тут,
– нашли свое объяснение дорожным заторам волгоградцы.
Напомним, сегодняшний рабочий день считается предпраздничным и официально сокращен на один час.
Отдыхать волгоградцы будут три дня – 8, 9 и 10 марта.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU