«Ползем домой»: волгоградцы встретили окончание предпраздничного дня в 6-балльных пробках





В Волгограде в послеобеденное время предпраздничного дня 7 марта образовались 6-балльные пробки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс Яндекса, анализирующий дорожную обстановку, заторы наблюдаются практически во всех районах города и они не связаны, как это нередко бывает, с ДТП. Наоборот, в настоящее время в городе зафиксированы лишь несколько аварий, но проблемы с движением возникли и там, где их нет.

В Волгограде в послеобеденное время предпраздничного дня 7 марта образовались 6-балльные пробки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс Яндекса, анализирующий дорожную обстановку, заторы наблюдаются практически во всех районах города и они не связаны, как это нередко бывает, с ДТП. Наоборот, в настоящее время в городе зафиксированы лишь несколько аварий, но проблемы с движением возникли и там, где их нет.

Отдыхать волгоградцы будут три дня – 8, 9 и 10 марта. Отдыхать волгоградцы будут три дня – 8, 9 и 10 марта.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

В частности, затруднено движение в районе улиц Рабоче-Крестьянская, Профсоюзная, Череповецкая, на Ангарском, на проспекте Университетский. На Первой продольной зафиксированы дорожные заторы на Пионерской, Комсомольской, около Европы Сити Молл, Дворца спорта, на Невской, Рокоссовского и других участках.– делятся водители, которые сейчас застряли в пробках.И отмечают, что проблемы на дорогах возникли сегодня еще перед обедом.– нашли свое объяснение дорожным заторам волгоградцы.Напомним, сегодняшний рабочий день считается предпраздничным и официально сокращен на один час.