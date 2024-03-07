Общество

«Все своими руками»: волжане спасают выброшенные растения

Общество 07.03.2024 11:36
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07.03.2024 11:36


Жители Волгоградской области каждый день выбрасывают в мусорные баки ненужные цветы и растения, которые впоследствии попадают на мусоросортировочный комплекс в Волжском. Неравнодушные работники комбината в процессе сортировки спасают живую растительность из мусорного плена и собственными силами выхаживают ее, создавая целую оранжерею в своих кабинетах.
Как признаются сами сотрудники комбината, они не могут позволить, чтобы живой цветок погибал на мусорном полигоне. 
– Очень жаль, что жители региона просто выбрасывают растения. Их можно отдать в школы и детские сады. Но мы даем им вторую жизнь, – рассказывает мастер холодного цеха Ольга Агеева. – Мы облагораживаем свою территорию. Делаем нашу жизнь на предприятии еще ярче и радостнее.

Так, весь женский коллектив предприятия в свободное от работы время в преддверии Международного женского дня из пластиковых бутылок, ведерок из-под майонеза, CD-дисков и деревянных палочек для суши мастерил красивые горшки, а также опоры для вьющихся растений. Свои работы они украсили рисунками и милыми надписями.

– Сегодня мы даем еще одну возможность тем же пластиковым бутылкам, старым ненужным дискам стать полезным предметом интерьера. В них мы высадим наши росточки, которые станут прекрасным подарком для ваших родных и близких, – говорит сотрудник по связям с общественностью ООО «ЭкоЦентр» Алина Пешикова. – И, конечно, нам очень приятно, что на сортировочном комплексе работают такие неравнодушные девушки. 
Также в компании напоминают жителям региона, что многому из того, что они выбрасывают в мусорные контейнеры, можно дать еще один шанс.

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