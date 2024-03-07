«Все своими руками»: волжане спасают выброшенные растения

Общество 07.03.2024 11:36
0
07.03.2024 11:36
Жители Волгоградской области каждый день выбрасывают в мусорные баки ненужные цветы и растения, которые впоследствии попадают на мусоросортировочный комплекс в Волжском. Неравнодушные работники комбината в процессе сортировки спасают живую растительность из мусорного плена и собственными силами выхаживают ее, создавая целую оранжерею в своих кабинетах.
Как признаются сами сотрудники комбината, они не могут позволить, чтобы живой цветок погибал на мусорном полигоне.
– Очень жаль, что жители региона просто выбрасывают растения. Их можно отдать в школы и детские сады. Но мы даем им вторую жизнь, – рассказывает мастер холодного цеха Ольга Агеева. – Мы облагораживаем свою территорию. Делаем нашу жизнь на предприятии еще ярче и радостнее.
Так, весь женский коллектив предприятия в свободное от работы время в преддверии Международного женского дня из пластиковых бутылок, ведерок из-под майонеза, CD-дисков и деревянных палочек для суши мастерил красивые горшки, а также опоры для вьющихся растений. Свои работы они украсили рисунками и милыми надписями.
– Сегодня мы даем еще одну возможность тем же пластиковым бутылкам, старым ненужным дискам стать полезным предметом интерьера. В них мы высадим наши росточки, которые станут прекрасным подарком для ваших родных и близких, – говорит сотрудник по связям с общественностью ООО «ЭкоЦентр» Алина Пешикова. – И, конечно, нам очень приятно, что на сортировочном комплексе работают такие неравнодушные девушки.
Также в компании напоминают жителям региона, что многому из того, что они выбрасывают в мусорные контейнеры, можно дать еще один шанс.
Блогеру Агафоновой облсуд в Волгограде продлил арест до 2 апреля07.03.2024 13:07
Общество 07.03.2024 13:07
В ЕР поздравят с праздником 8 Марта женщин-медиков на СВО07.03.2024 10:59
Общество 07.03.2024 10:59
Волгоградцам для счастья надо 207 тысяч в месяц07.03.2024 10:45
Общество 07.03.2024 10:45
Лишь 55% в браке. Статистики нарисовали портрет типичной жительницы Волгограда07.03.2024 10:09
Общество 07.03.2024 10:09
В Волгоград завезли клещевой вирусный энцефалит07.03.2024 09:37
Общество 07.03.2024 09:37
Под Волгоградом неделю разыскивают ушедшую в ночь 81-летнюю бабушку07.03.2024 08:56
Общество 07.03.2024 08:56
Неожиданный снег удивил волгоградцев 7 марта07.03.2024 08:39
Общество 07.03.2024 08:39
Волгоградцы стали тратить больше времени на фильмы и сериалы07.03.2024 08:25
Общество 07.03.2024 08:25
Очередная скорая застряла в обледеневшем дворе Волгограда06.03.2024 21:08
Общество 06.03.2024 21:08
«Понял, что меня могут убить»: журналист Ященко бежал из Волгограда в Германию06.03.2024 20:58
Общество 06.03.2024 20:58
Помощь спасателей МЧС потребовалась волгоградцам после жесткого ДТП06.03.2024 18:14
Общество 06.03.2024 18:14
В Волжском объявили охоту на торговцев женской радостью06.03.2024 18:09
Общество 06.03.2024 18:09
Где-то мы это видели. В Саратове за неуспеваемость уволили директора «Ситиматик»06.03.2024 17:35
Общество 06.03.2024 17:35
«На свалки больше не жалуются»: регоператор – о том, какие обращения поступают от горожан06.03.2024 16:24
Общество 06.03.2024 16:24
В Волгоградском НЭТ почтили память Отара Джангишерашвили06.03.2024 15:37
Общество 06.03.2024 15:37