Лишь 55% в браке. Статистики нарисовали портрет типичной жительницы Волгограда

Сотрудники Волгоградстата накануне 8 Марта опубликовали описание среднестатистической жительницы Волгоградской области. Интересно, что, по сведениям статистиков, лишь чуть более 55% волгоградок состоят в браке или сожительствуют с мужчинами. При этом подавляющее большинство волгоградских женщин являются жительницами городов – село их не прельщает.

– На начало 2023 года в Волгоградской области проживало 1 313 400 женщин, из них 1 030 700 или 78,5% – городские жительницы, – сообщили в Волгоградстате. – Из общей численности 52,2% представительниц прекрасного пола находится в трудоспособном возрасте, старше трудоспособного возраста – 32,9%, моложе трудоспособного возраста – 14,9% женщин. Средний возраст жительницы региона – 44 года.

Выделяют статистики и основные сферы занятости жительниц Волгоградской области. Так, что не удивительно, большинство работают в сфере торговли – как оптовой, так и розничной. Интересно, что 22,9% волгоградских дам заняты в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. 14,6% женщин Волгоградской области – это педагоги и работники сферы образования. Медиков и работниц социальной сферы в Волгограде насчитали среди волгоградок 11,6%.

– 55,6% женщин в Волгоградской области состоят в браке, как в зарегистрированном, так и незарегистрированном. Никогда не состояли в браке 13,8%, официально разведенных, разошедшихся и вдов – 30,6%, – констатируют в волгоградской органе госстатистики.

Напомним, что перед 23 февраля Волгоградстат публиковал портрет среднестатистического мужчины, проживающего в регионе. Как выяснилось, ему так же за 40 лет, многие женаты, а трудятся в основном на производстве.

Что касается соотношения мужчин и женщин в Волгоградской области, то представительниц прекрасной половины в регионе больше на 156 700 человек.

Фото: портрет средней жительницы Волгограда в интерпретации нейросети (turbotext.ru)