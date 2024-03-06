В Волгоградском НЭТ почтили память Отара Джангишерашвили

Сегодня, 6 марта, в годовщину кончины основателя Нового экспериментального театра творческий коллектив навестил могилу Отара Джангишерашвили на кладбище Центрального района Волгограда. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на страницу НЭТ в социальных сетях.



– Отар Иванович учил артистов не играть, а жить на сцене. Честно, справедливо и радостно. Потому что театр для него всегда оставался тем храмом искусства, которому он отдал сердце, талант и душу, – говорится в заявлении коллектива НЭТ.



Напомним, Отар Джангишерашвили скончался шесть лет назад от продолжительной болезни. Ему было 74 года. Новый экспериментальный театр он возглавил в 1989 году. Именно период руководства театром Отаром Ивановичем связывали с расцветом этого учреждения культуры и с фантастической популярностью спектаклей.

Фото Волгоградский НЭТ VK.com