Общество 28.02.2024 15:43
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28.02.2024 15:43
Красноармейский районный суд обязал администрацию Волгограда выплатить крупную сумму по иску мотоциклиста, пострадавшего в ДТП. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, житель города-героя требовал возмещения ущерба за поврежденное транспортное средство и взыскания компенсации морального вреда за полученные травмы.
В июне 2022 года мужчина двигался на мотоцикле по улице 40 лет ВЛКСМ и наехал на бордюрный камень, из-за чего произошла авария. У мотоциклиста диагностировали перелом, ссадины, сотрясение мозга. А транспортное средство не подлежало восстановлению.
Судом установлено, что в момент ДТП на автомобильной дороге отсутствовали дорожные знаки направления движение по полосе, дорожная разметка, а также стационарное электрическое освещение. В то же время перед столкновением волгоградец двигался по своей полосе движения, траекторию движения не менял.
Суд пришел к выводу, что повреждения транспортного средства истца возникли по причине неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и отсутствия предупреждающих дорожных знаков.
Решением Красноармейского районного суда Волгограда с администрации Волгограда в пользу мотоциклиста взысканы сумма ущерба в размере 370 781 рубля, расходы за проведение независимой технической экспертизы – 12 000 рублей, компенсация морального вреда – 200 000 рублей, судебные расходы – 30 000 рублей.
Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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