Общество

Главный следователь по делам Навального из Волгограда получил повышение в ГСУ СКР

Общество 27.02.2024 21:25
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27.02.2024 21:25


Должность заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России занял полковник юстиции Роман Видюков, возглавлявший расследования по делам Алексея Навального. Об этом 27 февраля сообщили Telegram-каналы. 

Напомним, что карьеру в следственных органах Роман Видюков начинал в 2009 году Волгограде. В 2014 году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поощрил молодого сотрудника званием полковника. На тот момент Видюков занимал должность заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области.

Как тогда сообщало ИА «Высота 102», благодаря работе Видюкова, в Волгограде понесли наказание такие одиозные коррупционеры,  как бывший председатель Волгоградского областного совета профсоюзов Вячеслав Кобозев и бывший Урюпинский межрайонный прокурор Сергей Козорез. Также Видюков расследовал десятки других резонансных дел, связанных с коррупцией и налоговыми преступлениями. 

В 2021 году президент России Владимир Путин удостоил Романа Видюкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». На тот момент он уже занимал должность следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР. Награду он получил  за успешное расследование дел бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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