Общество

В Волгограде орудуют «оборотни» под видом сотрудников РПН

Общество 27.02.2024 09:29
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27.02.2024 09:29


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждает о совершении мошеннических действий со стороны неизвестных, представляющихся сотрудниками надзорного ведомства, сообщает V102.RU. 

— Неустановленные лица выдают себя за сотрудников регионального управления, уведомляют ИП или представителей юрлица о проведении в отношении них проверки или осуществлении профилактического визита, предлагая приобрести пакет документов, якобы необходимых для контролирующих органов, — пояснили информагентству в пресс-службе областного управления РПН.  

В ведомстве напоминают, что любые надзорные мероприятия уполномочены проводить лишь должностные лица управления на основании приказа или решения с обязательным предъявлением служебного удостоверения.

Впрочем, как пояснил источник «Высоты 102», знакомый с ситуацией, в Волгограде и области это далеко не первый случай. 

— Этих ребят фиксировали у нас в регионе еще в начале 2010-х. Они также ходили по мелким предпринимателям и небольшим магазинам в надежде сорвать куш. У них есть свои удостоверения, которые практически идентичны «ксивам» РПН. В свое время они напирали на то, что у якобы проверяемых предпринимателей есть нарушения при оформлении уголков потребителя. То есть такие нарушения почти у всех, кто за ним следит? То правила торговли старые, то книги жалоб нет. Нарушение всегда можно найти. Под этим «соусом» бизнесменам предлагали купить эти самые недостающие книжицы целым комплектом. На тот момент цена составляла 1200 рублей. В случае отказа грозились дать делу ход, мол, штрафы будут намного больше, поэтому лучше решить все здесь и сейчас. Люди обычно соглашались, — рассказал источник. — Причем с позиции закона все было оформлено просто идеально. Официально контора числилась в другом регионе и имела право выявлять нарушения в рамках общественного контроля для передачи материалов в судебные инстанции.    

Фото: архив ИА «Высота 102»

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