Светлоярский районный суд в Волгоградской области признал недействительным брак 53-летнего местного жителя с 46-летней гражданкой Узбекистана. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для подачи иска в суд послужили материалы проверки надзорным ведомством соблюдения требований миграционного законодательства.

Установлено, что гражданин РФ заключил с иностранкой фиктивный брак, получив от нее за это 50 тысяч рублей.

На самом деле супруги вместе не проживали, общего хозяйства не вели, личной жизнью друг друга не интересовались.

Иск прокуратуры о признании брака недействительным был полностью удовлетворен. Надзорное ведомство подало в суд еще один иск о взыскании с мужчины в пользу государства 50 тысяч рублей неосновательного обогащения. Материалы находятся на рассмотрении в суде.