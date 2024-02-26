Общество

В Волгоградской области прокуроры развели гражданина РФ с иностранкой

Общество 26.02.2024 15:36
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26.02.2024 15:36


Светлоярский районный суд в Волгоградской области признал недействительным брак 53-летнего местного жителя с 46-летней гражданкой Узбекистана. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для подачи иска в суд послужили материалы проверки надзорным ведомством соблюдения требований миграционного законодательства.

Установлено, что гражданин РФ заключил с иностранкой фиктивный брак, получив от нее за это 50 тысяч рублей.

На самом деле супруги вместе не проживали, общего хозяйства не вели, личной жизнью друг друга не интересовались. 

Иск прокуратуры о признании брака недействительным был полностью удовлетворен. Надзорное ведомство подало в суд еще один иск о взыскании с мужчины в пользу государства 50 тысяч рублей неосновательного обогащения. Материалы находятся на рассмотрении в суде.

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