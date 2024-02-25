На упряжках и в море: стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ

Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях. Члены региональных избиркомов по традиции посетят метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения, используя вертолеты, снегоходы и собачьи упряжки.

— Также заблаговременно свой голос смогут отдать на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании, — передает информагентство. — Досрочное волеизъявление коснется охотников, рыбаков, лесозаготовителей, горнорабочих, работников маяков и заповедников.

До 15 марта возможность выбрать кандидатуру будущего главы государства предоставят тем избирателям, кто находится далеко от помещений для голосования, а транспортные пути к участкам отсутствуют. Для подобных целей будут использованы переносные опломбированные ящики.

Право определять труднодоступные и отдаленные местности, где возможно проведение досрочного голосования, закреплено за 37 регионами России. Несмотря на то, что такое голосование официально начинается с 25 февраля, точные даты у субъектов РФ могут отличаться.

Известно, что с сегодняшнего дня заранее отдать свой голос могут жители труднодоступных мест, расположенных в Алтайском крае, Архангельском регионе, Камчатском и Красноярском краях, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Приморском крае и других. Также досрочно выбирают президента в регионах Донбасса и Новороссии.

Напомним, что в Волгоградской области 17 февраля стартовал поквартирный обход избирателей в ходе реализации всероссийского проекта «ИнформУИК». По данным регионального избиркома, члены УИК расскажут волгоградцам о предстоящих выборах президента РФ, которые пройдут 15, 16 и 17 марта.

Фото: ИА «Высота 102»