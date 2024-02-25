Общество

На упряжках и в море: стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ

Общество 25.02.2024 21:25
0
25.02.2024 21:25


Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях. Члены региональных избиркомов по традиции посетят метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения, используя вертолеты, снегоходы и собачьи упряжки. 

— Также заблаговременно свой голос смогут отдать на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании, — передает информагентство. — Досрочное волеизъявление коснется охотников, рыбаков, лесозаготовителей, горнорабочих, работников маяков и заповедников. 

До 15 марта возможность выбрать кандидатуру будущего главы государства предоставят тем избирателям, кто находится далеко от помещений для голосования, а транспортные пути к участкам отсутствуют. Для подобных целей будут использованы переносные опломбированные ящики. 

Право определять труднодоступные и отдаленные местности, где возможно проведение досрочного голосования, закреплено за 37 регионами России. Несмотря на то, что такое голосование официально начинается с 25 февраля, точные даты у субъектов РФ  могут отличаться. 

Известно, что с сегодняшнего дня заранее отдать свой голос могут жители труднодоступных мест, расположенных в Алтайском крае, Архангельском регионе, Камчатском и Красноярском краях, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Приморском крае и других. Также досрочно выбирают президента в регионах Донбасса и Новороссии. 

Напомним, что в Волгоградской области 17 февраля стартовал поквартирный обход избирателей в ходе реализации всероссийского проекта «ИнформУИК». По данным регионального избиркома, члены УИК расскажут волгоградцам о предстоящих выборах президента РФ, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. 

Фото: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.02.2024 19:51
Общество 25.02.2024 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2024 18:47
Общество 25.02.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2024 16:41
Общество 25.02.2024 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2024 13:34
Общество 25.02.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2024 12:22
Общество 25.02.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2024 11:15
Общество 25.02.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2024 08:14
Общество 25.02.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 21:54
Общество 24.02.2024 21:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 21:17
Общество 24.02.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 20:19
Общество 24.02.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 19:48
Общество 24.02.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 18:53
Общество 24.02.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 17:00
Общество 24.02.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 15:55
Общество 24.02.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2024 15:09
Общество 24.02.2024 15:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
На упряжках и в море: стартовало досрочное голосование на выборах президента РФСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде в странную аварию попали четыре машины. Есть пострадавшийСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде скоропостижно скончался сын Александра СтруковаСмотреть фотографии
19:39
«Зарядились на победу»: «Динамо-Синара» разгромило «Луч» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде разгорелся скандал из-за сидевшего за изнасилование тренераСмотреть фотографии
18:12
В летней кухне под Волгоградом нашли обожженный труп мужчиныСмотреть фотографии
16:41
Директор ВТЦ прокомментировала закрытие кинотеатра в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде на рынке локализовали пожар на площади в 920 кв. мСмотреть фотографии
14:48
На оптовом рынке на Тулака в Волгограде тушат крупный пожар: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
«Руки переставали слушаться от холода»: энергетик - о работе в обесточенном стихией КотельниковоСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Баварец»Смотреть фотографии
11:15
В Волгограде закрыли кинотеатр «Пять звезд» в ВТЦСмотреть фотографии
10:11
В Волжском у караоке-бара водители не поделили дорогу. Ведется розыскСмотреть фотографии
09:35
«Вы – половина нас»: гандболистки «Динамо-Синары» раскрыли секреты болельщикамСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области нашли повешенным студента колледжаСмотреть фотографии
08:14
В последнюю неделю февраля волгоградцев проморозит до -19ºСмотреть фотографии
21:54
Снежная луна испортит сон волгоградцам 24 февраляСмотреть фотографии
21:17
«Скотину нечем поить»: село в Волгоградской области второй день живет без водыСмотреть фотографии
20:19
«Нет сил терпеть»: дальнобойщик из Михайловки с раком головного мозга остался без лекарствСмотреть фотографии
19:48
Во Фролово ликвидировали крупную аварию на водопроводеСмотреть фотографии
18:53
Из волгоградских магазинов исчезли дешевые яйцаСмотреть фотографии
17:21
«Мертвые свиньи лежали на дороге»: под Волгоградом сгорел цыганский хоздворСмотреть фотографии
17:00
«Минск», «Волжаночка» и «Малятко»: какими были легендарные советские магазины ВолгоградаСмотреть фотографии
16:13
Юные волгоградки стали чемпионками первенства РФ по гандболуСмотреть фотографии
15:55
Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжениюСмотреть фотографии
15:09
Волгоградского блогера уличили в хайпе на мусореСмотреть фотографии
15:01
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи со смертью Вячеслава ЛебедеваСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом в День защитника Отечества сын зарезал отцаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде чиновники потребовали изъятия участков с домами у жертв аферисткиСмотреть фотографии
12:50
Пять мемориалов отреставрируют в Волгограде в 2024 годуСмотреть фотографии
 