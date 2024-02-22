Федеральные новости

Кабмин выделил более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

Федеральные новости 22.02.2024 10:59
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22.02.2024 10:59


Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому свыше 18 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта госфонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданному по инициативе Президента. 

По сведениям кабинета министров, все эти средства, в первую очередь, пойдут на комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. 

Также деньги будут направлены на иные задачи фонда. Так, например, для ветеранов, ставших инвалидами, предусмотрено обеспечение средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды. Также ветеранам и семьям погибших бойцов фондом оказывается психологическая помощь, помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, оформлении документов, а также по юридическим вопросам.

Поддержка защитников – общая задача, к выполнению которой нужно относиться со всей ответственностью, – подчеркнул Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил 19 февраля.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования возложен на Министерство труда.

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