Двоих волгоградцев наградили муниципальным знаком «За верность Отечеству»





Двоих жителей Волгограда наградили почетным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству». Как сообщает V102.RU, такое решение приняли депутаты 21 февраля на состоявшемся заседании городской думы.

За заслуги в общественной деятельности, высокие достижения в укреплении законности, охраны жизни и обеспечение безопасности граждан муниципальной награды удостоен народный дружинник местной общественной организации Иван Васильевич Самсонов. Также за развитие и поддержку инициативы и потенциальных возможностей Волгограда в решении актуальных социальных проблем, создание положительного имиджа города почетным знаком награжден Виталий Мирончик.

– Иван Васильевич Самсонов совсем недавно отметил свое 80-летие и 55-летие в народной дружине. Всю жизнь проработав водителем автобуса, Иван Васильевич с 1969 года занимается общественной деятельностью. Несмотря на свой возраст, он продолжает выходить на дежурства и, к тому же, является еще наставником отрядов юных инспекторов дорожного движения. Во время трагичных событий 2013 года в Волгограде мужчина также принимал активное участие в помощи полиции при проведении антитеррористических мероприятий, – рассказали по случаю в Волгоградской городской думе.

С инициативой о награждении Виталия Мирончика выступило ООО «РИТЭК». Волгоградец систематизировал в компании работу по профориентации и патриотическому воспитанию молодежи, а также работы по благоустройству и озеленению городских пространств, оказанию благотворительной помощи муниципальным учреждениям культуры, здравоохранения, образования, а также следит за регулярным участием работников предприятия в добровольческих проектах и акциях.