Общество

Коллекторов в Волгограде оштрафовали на 5 тысяч за ночные звонки по фейковому долгу

Общество 21.02.2024 20:12
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21.02.2024 20:12


Волгоградка взыскала моральный вред с коллекторов, которые требовали с нее несуществующий долг и звонили по ночам, сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде. Женщина обратилась с иском к ООО «Феникс», сотрудники которого, по ее словам, довели ее до стресса своей назойливостью и ночными звонками.

Согласно материалам дела, ранее мировой судья вынес судебный приказ о взыскании с волгоградски в пользу ООО «Феникс» задолженности по кредитному договору. Однако позже этот приказ был отменен, хотя деньги с ее счета уже списали. Тогда женщина обратилась с заявлением о повороте исполнения решения суда, которое было удовлетворено. Денежные средства ей вернули в полном объеме, но с этих пор ее стали донимать сотрудники ООО «Феникс» своими звонками с требованиями о погашении несуществующей задолженности. 

Женщина пожаловалась на коллекторов в ГУ ФССП по Волгоградской области и ООО «Феникс» вынесли предупреждение. На назойливых коллекторов волгоградка также подала в суд.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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