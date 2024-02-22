Котовский районный суд в Волгоградской области обязал администрацию города Котово провести освещение на улицах Народной, Красной и Коммунальной. Как сообщили V102.RU в районном суде, соответствующие иски были поданы районным прокурором после надзорной проверки.

- Поводом для проведения проверки и обращения прокурора в суд послужили публикация «Кругом тьма да хулиганье»: жители улицы Народной в Котово устали жить без света», размещенная информационным агентством «Высота 102.ru» и обращение жителей ул. Коммунальная, - рассказали в районном суде.

Прокурор просил суд обязать администрацию Котово организовать мероприятия на вышеуказанных улицах по установке линий наружного освещения.





В октябре 2023 года, напомним, в редакцию информагентства обратились жители улицы Народной, которые пожаловались на полное отсутствие освещения, несмотря на установленные новые опоры и натянутые электропровода. Люди утверждали, что столбы ЛЭП им поменяли, провода натянули, а света как не было, так и нет. По их словам, доделать освещение не могут, так как уволились все электрики. В администрации городского поселения тогда подтвердили, что знают о проблеме, которую объяснили «техническими неполадками», и пообещали все решить и дать свет в течение месяца-двух.

Согласно решению суда, по улицам Народная и Красная администрация должна организовать мероприятия по установке линий наружного освещения в течении 10 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а по улице Коммунальной - в течении года после вступления решения суда в силу.

Фото жителей улицы Народная