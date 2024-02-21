В Волгоградской области ждут нового руководителя УФСИН

Генерал-майор внутренней службы Александр Просвернин, возглавлявший УФСИН России по Волгоградской области с июля 2019 года, теперь встал у руля управления по Краснодарскому краю. Место руководителя в Волгоградском регионе стало вакантным, сообщает V102.RU.

Собственный источник «Высоты 102» рассказал, что закрытый указ о переводе Просвернина на Кубань был подписан еще 7 февраля. Ранее журналисты информагентства первыми среди региональных СМИ анонсировали уход руководителя областного УФСИН со своего поста.





— На место нового руководителя рассматривают несколько претендентов. Самой вероятной представляется кандидатура начальника УФСИН России по Курской области полковника внутренней службы Сергея Коновалова. Выходец из органов МВД, в свое время служивший в УБОП, с 2021 года покинувший пост первого заместителя начальника УФСИН России по Москве, достаточно жесткий руководитель, контролирующий каждый шаг своих подчиненных, — уточнил источник.

Сейчас на сайте УФСИН России по Волгоградской области временно исполняющим обязанности начальника указан полковник внутренней службы Александр Михайлов. Последняя дата обновления информации на ресурсе обозначена как 12 февраля. Михайлов уже отметился в публичном пространстве, наградив журналистов на коллегии управления по итогам 2023 года, которая прошла сегодня.





Напомним, что 46-летний уроженец Ставропольского края Александр Просвернин начал карьеру в органах уголовно-исполнительной системы в 2000-м году. Занимал различные должности в УФСИН России по Краснодарскому краю, а с ноября 2015-го замещал должность первого замначальника.

За годы службы награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также отмечен рядом ведомственных наград. В декабре 2020 года Александру Просвернину согласно указу президента РФ № 769 присвоено генеральское звание.

Фото: УФСИН России по Курской области, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»