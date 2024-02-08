Общество

Руководителя УФСИН по Волгоградской области Просвернина переводят на Кубань

Общество 08.02.2024 19:28
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08.02.2024 19:28


Генерал-майора внутренней службы Александра Просвернина, возглавляющего УФСИН России по Волгоградской области с июля 2019 года, переводят по службе. По информации собственного источника V102.RU, Просвернин в скором времени возглавит управление ФСИН по Краснодарскому краю. 

Напомним, что 46-летний уроженец Ставропольского края начал карьеру в органах уголовно-исполнительной системы в 2000-м году. Занимал различные должности в УФСИН России по Краснодарскому краю, а с ноября 2015-го замещал должность первого замначальника. 

За годы службы награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также отмечен рядом ведомственных наград. В декабре 2020 года Александру Просвернину согласно указу президента РФ № 769 присвоено генеральское звание. 

Примечательно, что, согласно данным официального сайта УФСИН России по Краснодарскому краю, в настоящее время должность руководителя управления вакантна. Временно исполняет обязанности начальника управления полковник внутренней службы Сергей Нейцель.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области   

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