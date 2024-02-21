Депутаты запретят волгоградцам митинговать на автовокзалах и станциях

Депутаты Волгоградской областной думы подготовили законодательную инициативу, согласно которой жителям региона будет запрещено выходить с митингами и пикетами на автомобильные вокзалы и станции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект уже прошел регистрацию в думе и направлен на рассмотрение в профильный комитет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 05 мая 2011 г. № 2183-ОД "О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования» разработан с целью приведения действующего законодательства Волгоградской области в соответствие с федеральным и областным законодательством.

– Так, согласно части 2.1-1 статьи 8 ФЗ от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся, в том числе, здания и территории автомобильных вокзалов и станций, – говорится в пояснительной записке. – Учитывая вышеизложенное, статья 1 Закона Волгоградской области № 2183-ОД излагается в новой редакции, которая с учетом требований федерального и областного законодательства уточняет предмет регулирования и сферу действия областного закона.

Напомним, что в июле прошлого года депутаты Волгоградской областной думы единогласно одобрили законопроект, запрещающий проводить митинги в центре Волгограда. Пикетировать, устраивать демонстрации и пр. волгоградцам с тех пор запрещено на Площади Павших борцов, на ул. Аллея Героев, на привокзальной площади ж/д вокзала «Волгоград-1» и на других территориях в центральной части города-героя, а также в Волжском.