Общество

Митрополит Феодор предостерег о мошенниках, просящих денег

Общество 20.02.2024 10:23
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20.02.2024 10:23


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор предостерег об участившихся случаях мошенничества, в том числе и на православных каналах, разъяснив, как правильно поступать в таких ситуациях, передает V102.RU.

- Верующие более отзывчивы на беду, даже если она вымышленная, - считает митрополит. По его мнению, в данном случае необходимо прислушаться к апостолу Павлу, который говорил: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы».

- Мы можем в простоте сердца жертвовать ради Христа, не исследуя причину и следствие. По слову Евангелия: «Просящему у тебя дай.. » /Мф. 5-42/. Но, понимая, что наши деньги могут быть обращены против нас самих, против нашего государства и общества, можем изучить ситуацию. Не просто перечислить средства на неизвестный счёт, а узнать телефон, выяснить причину. Это, конечно, сложнее и дольше, но зато Вы сможете оказать более существенную помощь, если человек нуждается или понять для себя и объяснить другим, что в данном случае лучше воздержаться от приношений, - пояснил митрополит. - Человек, попавший в беду, обычно не скрывает свой телефон и готов объяснить свою ситуацию, мошеннику проще оставить номер счета без комментариев, всегда найдётся кто-то, кто деньги положит.

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