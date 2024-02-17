«Ну, такси вызовете»: в Котово пациента с острой болью отправили в Камышин своим ходом





В Котово Волгоградской области 33-летнему мужчине с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение пришлось самостоятельно решать вопрос со своей госпитализацией. Как рассказала V102.RU Анжелика, знакомая мужчины, Алексей Дегтяников почувствовал себя плохо в воскресенье.

- У него сильно заболел живот, он долго терпел, но потом сказал, что больше не может. Мы попытались вызвать скорую, но сказали, что машин нет. Что было делать? Я посадила его в свою машину и привезла в приемный покой нашей ЦРБ, - вспоминает женщина.Как утверждает Анжелика, медработник, который встретила их в приемном покое, сказала, что врача нет. По словам Анжелики, медсестра позвонила доктору по телефону, а потом сказала, что сейчас сделает обезболивающий укол. Алексея укололи и они поехали домой.Но боль ушла лишь на время. А потом вернулась.рассказывает Анжелика.Везти мужчину в больницу пришлось Анжелике на своем автомобиле.- вспоминает Анжелика те тревожные часы.По ее словам, в больнице Камышина были поражены, узнав, что мужчина прибыл не по скорой.задается вопросом женщина.Редакция обратилась с просьбой прокомментировать данную ситуацию комитет здравоохранения Волгоградской области, где высказали свою точку зрения на произошедшее.- говорится в комментарии облкомздрава.- заключили в ведомстве.Между тем, ранее в соцсетях жители Котово жаловались на то, что многих больных, в том числе и детей, отправляют на лечение в Камышин. В связи с чем у горожан возник вопрос, а функционирует ли Котовская ЦРБ, в частности, продолжают ли там оперировать жителей города и действует ли оперблок?Однако в ответе на редакционный запрос на данную тему в комитете здравоохранения опровергли предположения о закрытии операционного блока в Котовской ЦРБ и заверили, что он продолжает работу в плановом режиме.