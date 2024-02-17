Общество

«Ну, такси вызовете»: в Котово пациента с острой болью отправили в Камышин своим ходом

Общество 17.02.2024 19:28
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17.02.2024 19:28


В Котово Волгоградской области 33-летнему мужчине с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение пришлось самостоятельно решать вопрос со своей госпитализацией. Как рассказала V102.RU Анжелика, знакомая мужчины, Алексей Дегтяников почувствовал себя плохо в воскресенье.

- У него сильно заболел живот, он долго терпел, но потом сказал, что больше не может. Мы попытались вызвать скорую, но сказали, что машин нет. Что было делать? Я посадила его в свою машину и привезла в приемный покой нашей ЦРБ, - вспоминает женщина.

Как утверждает Анжелика, медработник, который встретила их в приемном покое, сказала, что врача нет. По словам Анжелики, медсестра  позвонила доктору по телефону, а потом сказала, что сейчас сделает обезболивающий укол. Алексея укололи и они  поехали домой.

Но боль ушла лишь на время. А потом вернулась.

- Он еле дотерпел до понедельника, мы сразу поехали в поликлинику, - рассказывает Анжелика. – Ему пришлось сидеть в очереди к терапевту, то обстоятельство, что у него острая боль, никого не впечатлило. Терапевт отправила его к хирургу. И там пришлось отстоять очередь. Ему совсем было уже худо. Упало давление, он был весь бледный, его пробивал пот, к тому же боль не проходила. Хирург сказал, что нужно сделать УЗИ. Но сразу заявил, что только платно, так как бесплатное УЗИ надо ждать почти месяц. Конечно, мы заплатили. УЗИ показало, что у Алексея желудочно-кишечное кровотечение. Ему сказали, что нужно ехать в Камышинскую больницу. Причем добираться самостоятельно, так как скорых нет. Алексей спросил, как он доедет с такими болями? Ему предложили вызвать такси.

Везти мужчину в больницу пришлось Анжелике на своем автомобиле.

- Нам не дали даже сопровождающего, мне было страшно, что я его не довезу, я же не врач, если бы ему стало хуже, я бы не смогла ему ничем помочь, - вспоминает Анжелика те тревожные часы.

По ее словам, в больнице Камышина были поражены, узнав, что мужчина прибыл не по скорой.

- Его сразу положили под капельницу, потом провели дополнительные обследование, уточнили диагноз – воспаление пищевода. Спасибо камышинским врачам, через несколько дней Алексею стало лучше. А, если бы кровотечение подтвердилось? В такой ситуации дорога была бы каждая минута. Это еще хорошо, что у меня своя машина, и у меня была возможность отвезти его в больницу.  А, если бы нет? А, если бы у нас, в конце концов, не было бы денег на такси? – задается вопросом  женщина.

Редакция обратилась с просьбой прокомментировать данную ситуацию комитет здравоохранения Волгоградской области, где высказали свою точку зрения на произошедшее.

- Мужчина обратился в приемный покой Котовской ЦРЮ с жалобами на боли в животе. В это время дежурный врач находился на осмотре тяжелого больного в терапевтическом отделении. Мужчина, не дожидаясь прихода дежурного врача, покинул медицинскую организацию. Повторно гражданин обратился в поликлинику медицинской организации, был направлен в кабинет неотложно помощи, где поставлен предварительный диагноз. Также он был осмотрен врачами – терапевтом и хирургом, после чего ему выдали направление в ГБУЗ ГБ №1 Камышина – дежурный стационар 2-го уровня в соответствии с маршрутизацией, - говорится в комментарии облкомздрава.

- От транспортировки санитарным транспортом медицинской организации пациент отказался, вызова бригад скорой помощи пациентом в указанный период также не зафиксировано. На данный момент пациент находится на стационарном лечении в ГБУЗ №1 Камышина, его состояние – удовлетворительное, - заключили в ведомстве.

Между тем, ранее в соцсетях жители Котово  жаловались на то, что многих больных, в том числе и детей, отправляют на лечение в Камышин. В связи с чем у горожан возник вопрос, а функционирует ли Котовская ЦРБ, в частности, продолжают ли там оперировать жителей города и действует ли оперблок?

 
Однако в ответе на редакционный запрос на данную тему в комитете здравоохранения опровергли предположения о закрытии операционного блока в Котовской ЦРБ и заверили, что он продолжает работу в плановом режиме.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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