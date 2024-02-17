Общество

В школе № 16 Волгограда увековечили память погибших в СВО офицеров

Общество 17.02.2024 06:16
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17.02.2024 06:16


В Волгограде увековечили память погибших в зоне СВО офицеров, отдавших свои жизни на поле боя и не отступивших ни на шаг от воинской присяги. В честь командира группы спецназа, 35-летнего капитана, Героя России (посмертно) Ивана Реховского и 23-летнего командира десантно-штурмовой роты, лейтенанта Алексея Калачева открыты мемориальные доски в школе № 16 Краснооктябрьского района, выпускниками которой были защитники Отечества. 

В мероприятии приняли участие близкие павших воинов, учителя и ученики, представители власти и общественники. 



Дядя погибшего кадрового офицера Алексей Калачева, представленного посмертно к ордену Мужества, рассказал V102.RU, что племянника не стало 9 января 2023 года в ходе ожесточенного боя. 

— Он был заместителем командира роты 237-го десантно-штурмового полка 76-й Гвардейской дивизии ВДВ. Трудолюбивый, честный, принципиальный, исполнительный, ответственный, самостоятельный, Леша всегда стремился к самосовершенствованию. Был душой любой компании. Всегда помогал окружающим. Стремился к достижению поставленных целей, не боялся трудностей, легко их преодолевал. С честью и мужеством выполнял поставленные задачи, командовал взводом, ротой, обучал добровольцев, — вспоминает Владимир Ахремов. — В такое непростое для нашей страны время, Алексей не остался в стороне и принял решение отправиться в зону боевых действий. Он погиб, защищая мир и безопасность России, проявив беззаветную преданность Родине! Навечно ушел герой в небесную станицу…



Отец офицера нашел в себе силы рассказать о последнем бое сына: 

— Погиб в Кременной в бое с превосходящими силами противника. Против них был Азов* и Кракен**. Прижали их. Сначала погиб командир, потом Леша взял командование на себя. Их стала обстреливать артиллерия. Первый осколок в попал бедренную артерию, второй в тело. Он даже ничего толком не понял, погиб от массивной кровопотери. 


Одноклассник Ивана Реховского рассказал, что учился вместе с ним в спортивном классе: 

— У него отец военный. Служил на полигоне Капустин Яр. Там Иван и родился. Потом они переехали в Волгоград. Учились в этой школе. У меня остались его фотографии из школьного альбома за девятый класс. Хорошо учился, чуть ли не отличником был. Очень спокойный и адекватный, веселый. После окончания девяти классов ушел.

Известно, что капитан погиб в Харьковской области в  селе Богородицкое. Офицера похоронили в Ленинском районе Волгоградской области.



Директор образовательного учреждения выступил перед собравшимися, подчеркнув, что школа № 16 имеет долгую славную историю, непрерывно связанную с трагическими событиями нашей страны. 

— Мы увековечиваем память наших учеников, которые отдали жизни за Отечество. Это молодые ребята, которые не дрогнув, выполнили приказ Родины, проявили самоотверженность, мужество и героизм. Память о них будет вечно жить в стенах школы и наших сердцах, — отметил Иван Митронов.     


















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

*«Азов» запрещен в РФ, признан террористической организацией.

**«Кракен» экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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