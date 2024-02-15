Владелец японского кроссовера от испуга погасил 150 штрафов ГИБДД в Волгограде

Арест кроссовера Mazda CX-9 сподвиг волгоградца одномоментно погасить долги по 150 штрафам ГИБДД. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, до этого времени владелец машины добровольно штрафы не платил. Взыскивать их пришлось судебным приставам.

- Исполнительные производства находились в Кировском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области. Нарушитель правил дорожного движения неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости и выезд на стоп-линию, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники органа принудительного исполнения обнаружили принадлежащий должнику японский кроссовер. Был составлен акт описи и ареста транспортного средства. Не дожидаясь эвакуатора, мужчина на месте оплатил все штрафы ГИБДД на сумму более 130 тысяч рублей.