Путин наградил за заслуги глав Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районов

Президент России подписал указ о награждении государственными наградами россиян, в числе которых оказались и жители Волгоградской области. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, за заслуги перед Отечеством награждены сразу трое волгоградских чиновников – главы Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районов.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены:
- Анжелика Гребенникова – глава Николаевского района Волгоградской области,
- Игорь Свинухов – глава Алексеевского района Волгоградской области,
- Юрий Хорошеньков – глава Урюпинска Волгоградской области.
Такой же награды удостоен Владимир Городжий – дежурный по залу железнодорожного вокзала станции Волгоград II.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Владимир Путин присвоил Алексею Карпову– заместителю директора АО «Нива» из Волгоградской области.