Общество

Путин наградил за заслуги глав Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районов

Общество 15.02.2024 11:47
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15.02.2024 11:47


Президент России подписал указ о награждении государственными наградами россиян, в числе которых оказались и жители Волгоградской области. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, за заслуги перед Отечеством награждены сразу трое волгоградских чиновников – главы Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районов.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены: 

  • Анжелика Гребенникова – глава Николаевского  района Волгоградской области, 
  • Игорь Свинухов – глава Алексеевского района Волгоградской области,
  • Юрий Хорошеньков – глава Урюпинска Волгоградской области. 

Такой же награды удостоен Владимир Городжий – дежурный по залу железнодорожного вокзала станции Волгоград II.

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Владимир Путин присвоил Алексею Карпову– заместителю директора АО «Нива» из Волгоградской области. 

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