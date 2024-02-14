В Волжском УК заставляют сбивать сосульки





В Волжском с начала года было выявлено 34 случая несоблюдения правил, связанных с очисткой кровель жилых домов от снега, належи и сосулек. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, за последний месяц 3 УК – «Жилищное хозяйство», «УК «ЖЭУ», «Лада Дом» не обеспечили своевременную очистку кровель. Опасная наледь не была убрана с крыш многоэтажек на Мира, 64, 66; Свердлова 4, 6, 8, 10; Набережной 19 - 43; К. Маркса, 29. В Волжском с начала года было выявлено 34 случая несоблюдения правил, связанных с очисткой кровель жилых домов от снега, належи и сосулек. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, за последний месяц 3 УК – «Жилищное хозяйство», «УК «ЖЭУ», «Лада Дом» не обеспечили своевременную очистку кровель. Опасная наледь не была убрана с крыш многоэтажек на Мира, 64, 66; Свердлова 4, 6, 8, 10; Набережной 19 - 43; К. Маркса, 29.

Всем управляющим компаниям специалисты контрольного управления администрации Волжского выдали предписания об устранении нарушений. За нарушение правил благоустройства предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 000 до 15 000 рублей – на должностных лиц, от 20 000 до 30 000 рублей – на юридических лиц.Волжан призвали обращаться с требованием ликвидации сосулек на крышах в свою УК.Кроме того, оставить заявку можно на портале «Открытый Волжский» «Волжский дозор» или на портале ГИС ЖКХ и через интернет-приёмную инспекции государственного жилищного надзора.