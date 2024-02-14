Общество

В Волжском УК заставляют сбивать сосульки

Общество 14.02.2024 20:15
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14.02.2024 20:15


В Волжском с начала года было выявлено 34 случая несоблюдения правил, связанных с очисткой кровель жилых домов от снега, належи и сосулек. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, за последний месяц 3 УК – «Жилищное хозяйство», «УК «ЖЭУ», «Лада Дом» не обеспечили своевременную очистку кровель. Опасная наледь не была убрана с крыш многоэтажек на Мира, 64, 66; Свердлова 4, 6, 8, 10; Набережной 19 - 43; К. Маркса, 29.
Всем управляющим компаниям специалисты контрольного управления администрации Волжского выдали предписания об устранении нарушений.  За нарушение правил благоустройства предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 000 до 15 000 рублей – на должностных лиц, от 20 000 до 30 000 рублей – на юридических лиц.
Волжан призвали обращаться с требованием ликвидации сосулек на крышах в свою УК.
Кроме того, оставить заявку можно на портале «Открытый Волжский» «Волжский дозор» или на портале   ГИС ЖКХ и через интернет-приёмную   инспекции государственного жилищного надзора.
Фото Павла Мирошкина/Архив V102.RU

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