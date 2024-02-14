В Волгограде на базе Молодежного театра появится школа-студия для подготовки молодых актеров, поступающих в театральные институты. Как сообщает V102.RU, инициатива создания такой площадки для молодежи поступила от председателя волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ и по совместительству главного режиссера Молодежного театра Владимира Бондаренко.

По словам Бондаренко, создать в Волгограде школу-студию он решил, памятуя о режиссере театра и кино Олеге Табакове, который первый пришел к такому замыслу.





– По регионам ездили представители Олега Табакова, которые отсматривали детей и потом отбирали 25 человек из 9 и 10 классов со всей страны, чтобы привезти в Москву и начать обучать их азам актерского мастерства для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения, – пояснил Бондаренко. – Но, согласитесь, Москвой и Петербургом не заканчивается театральное образование. Есть сильнейшие и с большой историей вузы, которые взращивают сильных актеров. Почему бы нам не взять такой проверенный временем метод и не начать находить таланты из нашего региона?

В студии планируется развивать актерское мастерство и сценическую речь подростков. Также молодых и одаренных волгоградцев будут готовить к собеседованиям.

– Цель студии – чтобы учащийся школы за два года подготовил две программы к поступлению. Чтобы каждый выпускник уже осознанно смог начать свой актерский путь в институте, – объясняет Владимир Бондаренко.





Принимать участие в подготовке воспитанников будут актеры «молодежки» и других театров Волгограда. Инициатива станет новым этапом уже действующего проекта, в рамках которого в 114 муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда созданы и успешно работают 120 школьных театров.

За поддержку развития в регионе театрального искусства выступила исполняющая обязанности ректора Волгоградского института искусства и культуры Оксана Луконина.

– Очень хорошо, если такая студия появится на новой платформе, – считает Луконина. – К нам приезжают поступать со всех регионов, в том числе с обширной Волгоградской области. И если это будет профессиональная подготовка талантов, взращенная силами Союза театральных деятелей, то, безусловно, это поможет в дальнейшем кадровому потенциалу для нашего региона.

Студия начнет действовать с сентября 2024 года и будет бесплатной для всех желающих. Чтобы попасть в школу-студию абитуриентам необходимо будет подать заявку в своем образовательном учреждении и пройти прослушивания, которые уже начнутся в мае этого года.