На раскраску дорог Волгограда потратят 92 миллиона рублей

В Волгограде на работы по разметке дорог выделили 92 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком выступило МБУ «Северное».

Список дорог, которые планируется обновить свежей разметкой, к технической документации не прилагается. Но исполнитель должен будет выполнять заявки заказчика вплоть до 30 сентября 2024 года.



Разметку на городские магистрали будут наносить проверенными материалами – белой и желтой эмалью, микростеклошариками и белым и желтым термопластиком. Гарантия на эмали предусмотрена сроком на 3 месяца, термопластик – на год.