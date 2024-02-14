Турчак объявил о старте зимнего этапа спортивного марафона «Сила России»

По сообщению сайта «Единой России», в течение месяца партия вместе с Минспорта проведёт по всей стране тематические спортивные недели. Мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета партии на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

– Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно, – сказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что в России развитию массового спорта и спорта высших достижений уделяется особое внимание — такова позиция президента Владимира Путина. Благодаря федеральным программам в регионах открываются как новые спортивные секции, так и Дворцы спорта.

– «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа самбо», создаёт «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов, – напомнил Турчак.

Зимний марафон «Сила России» будет включать: неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и многое другое.

– Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта, – рассказал председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. – Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведёт Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области; с 26 февраля - неделю спорта на коньках, с 4 марта – неделю женского здоровья, а с 11 марта – Семейную спортивную Масленицу. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

– Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя «Сила России» станет по-настоящему семейной! – отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.

В Волгоградской области зимний этап всероссийского марафона организует Региональный совет сторонников и партнерские организации. Спортивные мероприятия - состязания, спортивные занятия и мастер-классы - с привлечением именитых спортсменов региона пройдут на открытых и закрытых площадках по всему региону: в административном центре, городах и сельских территориях.

– Главная цель мероприятий марафона – популяризация здорового образа жизни и физкультуры. Марафон охватит соревновательные виды спорта, коллективные зарядки и иные спортивные дисциплины, в том числе организованные мероприятия (бег, заплыв) с участием наших волгоградских «моржей», которые занимаются закаливанием. Постараемся создать на площадках марафона условия для участия в нем людей с ОВЗ, - прокомментировал председатель Волгоградского Регионального совета сторонников парии «Единая Россия» Александр Носов.

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.