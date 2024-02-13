В Волгограде театр «Царицынская опера» отмечает 20-летний юбилей





Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» создан 13 февраля 2004 года приказом комитета по культуре Администрации Волгоградской области. Он появился путем реорганизации Музыкального театра – Волгоградской оперной антрепризы и Волгоградского областного центра театра и кино.

Но первый оперный сезон открылся еще в Царицыне в 1907 году. Попытка возвращения оперы на волгоградскую сцену была предпринята в начале 90-х гг. Инициатива создания амбициозного проекта «Волгоградская оперная антреприза»принадлежит заслуженному деятелю РФ Вадиму Венедиктову, народному артисту РСФСР Эдуарду Серову – хорошо известным Волгограду дирижерам. Руководство региона того времени в лице председателя комитета по культуре администрации Волгоградской области Александра Величкина и главы администрации Волгоградской области Ивана Шабунина оказали всестороннюю поддержку.

Первыми солистами нового творческого коллектива были народный артист России Валентин Вржесинский, Эльдар Маградзе, Александр Сиксимов, Татьяна Тесля, Лариса Асеева, Наталия Семенова. Приглашенный хормейстер, заслуженный артист РФ Леонид Пономарев, балетмейстер Наталья Макеева, директор Юрий Пятаков – эти имена также вписаны в историю как основоположники Волгоградской оперной антрепризы.

Сегодня в театре «Царицынская опера» работают корифеи, сохраняющие верность оперной сцене, начиная с проекта антрепризы: художественный руководитель оперной труппы, заслуженный артист Российской Федерации Николай Черепанов, солистка, заслуженная артистка России Елена Барышева, солист Николай Лохов. Заслуженная артистка РФ, ведущая солистка «Царицынской оперы» Анна Девяткина пришла в 1996 году тоже в Волгоградскую оперную антрепризу.

Первым директором ГУК «Царицынская опера» стал Владимир Федерас, который проработал в этой должности до 2011 года. Театру было отдано обладающее уникальными акустическими характеристиками здание бывшего Дворца культуры имени Ленина, построенное в 1951 году знаменитым архитектором Корнфельдом в стиле сталинского ампира. Первый режиссёр-постановщик опер Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» и А.С. Даргомыжского «Русалка» – режиссёр Большого театра Михаил Панджавидзе в январе 2006 года стал художественным руководителем. С его приходом театр отказался от арендных площадок и стал играть спектакли на своей сцене.

Поэтапно проводилась реконструкция и реставрация здания: увеличивалось пространство сцены, улучшалось ее техническое оснащение, приобреталось компьютерное оборудование для современного оформления оперных и балетных спектаклей.





— Постепенно труппа крепла, проекты становились более весомые и значимые, — вспоминает Анна Девяткина. — В разные годы театр работал с такими известными именами музыкально-театральной сцены, как дирижёр Михаил Грановский из Большого театра, дирижёр Олег Решеткин из Марокко… Над спектаклем «Тоска» Дж. Пуччини работала творческая группа Мариинского театра – режиссёр Иркин Габитов, дирижёр Фабио Мастранжело.

В рамках фестиваля «Оперный альянс» был реализован проект «Искусство без границ» при содействии Информационного Агентства «Турне». В нем участвовали солисты «Метрополитен Опера» Джон Мур, Марина и Джинджер Коста-Джексон, педагог-коуч театра Ховард Уоткинс, ассистент главного дирижёра «Метрополитен Опера» Хорхе Пароди.

В театр приезжали известный музыкальный критик, музыковед Святослав Бэлза, кино-и театральный критик Валерий Кичин. О «Царицынской опере» заговорили как о передовом театре. Сейчас исполнительский уровень артистов театра позволяет работать как в столице, так и за рубежом. Творческая молодежь представлена в любых голосовых группах, что позволяет реализовывать разные интересные проекты.

Сегодня учреждение культуры переживает знаковый этап своей творческой биографии. К своему XX-летнему юбилею театр встал на путь заслуженного успеха и признания.

Творческий коллектив обретает все больше поклонников, завоевывая позицию главной культурной площадки региона. «Царицынская опера» первой из театров области стала членом Ассоциации музыкальных театров России, трижды выезжала на Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» в Москве. Театр является постоянным участником федеральной программы «Большие гастроли». Неоднократно становился победителем конкурсов на грантовую поддержку различных уровней, в том числе в социальных проектах Министерства финансов России. Среди них программа по повышению финансовой грамотности населения в рамках реализации мероприятия государственной программы Волгоградской области «Управление государственными финансами Волгоградской области».

В репертуаре театра лучшие образцы мировой оперной и балетной классики «Царская невеста», «Иоланта», «Евгений Онегин», «Кармина Бурана», «Кармен», «Князь Игорь», «Сказки Гофмана», «Пиковая дама», «Свадьба Фигаро», «Севильский цирюльник», «Богема», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и многие другие.

Легендарный спектакль «Щелкунчик» П.И. Чайковского в постановке народного артиста России Юрия Клевцова и академика Российской академии художеств Дмитрия Чербаджи получил второе рождение и стал главным событием XX-го юбилейного сезона.





С большим успехом состоялась мировая премьера мультижанрового проекта по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», поставленная на грант губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Музыка, написанная специально для спектакля современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым, делает этот проект уникальным. Синтез оркестровой музыки, балетного искусства, слова и трогательной игры юных артистов стали настоящим открытием для зрителей.

«Царицынская опера» активно занимается профессиональной подготовкой будущих музыкантов и артистов. Театр прилагает огромные усилия для развития уникального коллектива региона –концертирующего Волгоградского областного детского симфонического оркестра. Юные исполнители регулярно заняты в проектах «Царицынской оперы», как и юные артисты хоровой группы Волгоградской областной детской филармонии.

В юбилейном сезоне при поддержке благотворительного фонда Илзе Лиепа в «Царицынской опере» открылась балетная студия, воспитанники которой выступают на сцене вместе с профессиональными артистами. Достигнута договоренность с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС), преподаватели и студенты которого примут участие в новой постановке «Каменный гость» А. Даргомыжского, «Алеко» С. Рахманинова. Завершить XX-ый юбилейный сезон театр планирует громкой премьерой оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в постановке главного режиссёра Большого театра Беларуси Анны Моторной.

— Позади много знаковых событий, но ещё больше ожидает нас впереди,— поделился директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. — Главное, что XX-ый юбилейный сезон продолжается. А это значит, что у нас много ярких проектов, которые будут проходить на малой и большой сценах театра «Царицынская опера». Все больше достойнейших профессионалов театрального мира готовы поделиться опытом, творчеством с нами и это очень радует.

Фото предоставлено ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»



