Общество

В Волгоградской области из-за гололеда отменяют занятия и автобусы

Общество 12.02.2024 21:31
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12.02.2024 21:31


В Новоаннинском и Еланском районах Волгоградской области школьников ждет сюрприз от властей — очные занятия на время прекращаются. Также приостанавливают работы некоторые автобусные маршруты. 

— В связи с ухудшением погодных условий, во избежание несчастных случаев занятия в школах отменяются, — цитирует V102.RU сообщение из официального Telegram администрации Новоаннинского района. — 13 февраля уроки будут проходить в дистанционном формате.

Власти Еланского района оказались не столь категоричны, как их коллеги: 

— В связи с ухудшением погодных условий, во избежание несчастных случаев, районный отдел образования администрации Еланского муниципального района рекомендует завтра, 13 февраля, организовать дистанционное обучение в школах Еланского района, — гласит заявление в Telegram администрации.

Также уточняется, что из-за непогоды для безопасности пассажиров завтра приостановят рейсы на маршрутах от ж/д вокзала до Мичурина (больница, колхозная) и от остановки ПДУ до остановки СХТ. Возобновление маршрутов будет зависеть от погоды.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в школах города Новоаннинск отменили занятия из-за гололеда. А житель Новоаннинского района встал на коньки и записал видеоролик, чтобы показать отсутствие обработки дороги по улице Пугачевской. 

Напомним, что в Волгоградской области устраняют последствия циклона «Ольга». В Котельниково властям пришлось ввести режим ЧС на муниципальном уровне, чтобы быстрее устранить последствия разбушевавшейся стихии. Глава Волгоградской области заслушал доклад о ходе восстановительных работ в регионе после разгула непогоды. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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