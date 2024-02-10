Общество

В Урюпинске открыли фотовыставку погибшего на СВО Дениса Шершицкого

Общество 10.02.2024 08:19
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10.02.2024 08:19


В Урюпинске Волгоградской области вдова погибшего на СВО капитана Дениса Шершицкого Жаннетт открыла выставку фотографий, которые сделал ее муж на СВО – «Цветы с фронта». Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, несмотря на тяжелые бои, Денис находил минутку и снимал запорожские цветы. Мобилизованный в сентябре 2023 года капитан  погиб осенью прошлого года и был похоронен в Волгограде.

Свои фотографии представила и вдова военного. Они вошли в цикл снимков «Донецкий туман», запечатлевшие страшные кадры после обстрела Донецка.

Фото администрации Урюпинска/t.me

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