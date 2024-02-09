В Волгограде и Волжском пять тысяч хвойных деревьев превратили в щепу

В регионе подвели итоги экологической акции по сбору у населения отслуживших новогодних хвойных деревьев «Елки-щепки», которую проводил регоператор на территории Волгограда и города-спутника Волжский. До конца января все новогодние деревья, оставленные в контейнерах для крупногабаритного мусора, направляли на переработку.

На сегодня порядка пяти тысяч новогодних деревьев уже измельчены в щепу и отправлены в приюты для бездомных и диких животных, чтобы они могли использовать их в качестве подстилок и утепляющего материала. Специальные шредеры хвойных деревьев установлены на Волжском мусоросортировочном комплексе. Объём полученной щепы составил около 50 кубометров.

Таким образом новогодние деревья обрели вторую жизнь, а животные получили тепло, комфорт и пользу.

— Среди собранных ёлок были и деревья, сохранившие корневую систему. Они были высажены в почву на территории мусоросортировочного комплекса. Финальная свежая партия ароматной щепы уже отправлена в зооцентр, — пояснили в «ЭкоЦентре».