Общество 08.02.2024 12:37
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08.02.2024 12:37
Регоператор «ЭкоЦентр» формирует перечень труднодоступных для проезда спецтехники контейнерных площадок. Реестр будет направлен органам местного самоуправления для решения вопроса по их переносу в более удобные места для беспрепятственного проезда мусоровозов независимо от погодных условий.Такие сложные контейнерные площадки, по словам регоператора, есть в каждом районе Волгограда. В непогоду – снегопад, гололедицу, распутицу - добраться до некоторых мест сбора отходов для водителей мусоровозов становится просто невыполнимым условием. Так, например, подъезд к контейнерной площадке в Дзержинском районе по улице Тургенева, 2а даже в сухую погоду затруднен – узкие дворовые территории, рельефная местность – с одной стороны, и граница с оврагом – с другой. Это место сбора регоператор уже включил в формируемый перечень. В реестре по Дзержинскому району внесена и контейнерная площадка по адресу ул. Третьяковская, 36. Она располагается на возвышенности, и мусоровозы, вес которых в среднем превышает 20 тонн, не могут к ней подняться в гололедицу. Полный реестр таких контейнерных площадок по всем районам Волгограда обещают сформировать к весне этого года и представить органам местного самоуправления для совместного обсуждения, анализа и решения вопроса.
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