Антирейтинг УК-должников составили волгоградские энергетики

Общество 08.02.2024 08:25
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08.02.2024 08:25
В Волгограде энергетики составили антирейтинг управляющих организаций, задолжавших за потребленную электроэнергию 138,8 миллионов рублей. В список, сообщает ИА «Высота 102», вошли 20 компаний из Волгограда, Волжского, а также из Городищенского, Жирновского, Фроловского районов.
– Как правило, долги возникают из-за того, что управляющие компании не расплачиваются в полном объеме там, где они являются посредниками между поставщиками ресурса и жителями, – пояснили информагентству в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – При этом сами жители зачастую оплачивают электроэнергию исправно.
Там же, где с волгоградцами заключены прямые договоры энергоснабжения, УК, как правило, копят долги за ресурс, используемый ими при обслуживании общедомового имущества.
Отметим, что нередко жители многоквартирных домов, добросовестно оплачивая услуги, даже не подозревают о том, что УК за их спиной скопило миллионные долги.
В приведенном ниже списке перечислены самые злостные неплательщики:
Городищенский район:
• «ЖКХ ГОРОДИЩЕНСКОЕ» – долг 5,8 млн рублей
Жирновский район:
• ООО «Жилищно-эксплуатационный участок» – долг 3,7 млн рублей
г. Волжский:
• ООО «УК Наш Дом» – долг 24,7 млн рублей
• ООО «УК СПЕКТР» – 15,4 млн рублей
• ООО «УК КОНТУР» – долг 3,1 рублей
г. Волгоград:
• ООО Управляющая компания «Преображение» – долг 13,3 млн рублей
• ООО «УК «Волга-КомСервис» – долг 10,7 млн рублей
• ООО «УК Жилищный стандарт» – долг 8,4 млн рублей
• ООО «ПАРАДИГМА» – долг 8,2 млн рублей
• ТСЖ «Содружество» – долг 7,1 млн рублей
• ООО «УК Надежда» – долг 6 млн рублей
• ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда» – долг 5 млн рублей
• ООО «УПРАВЛЕНИЕ 34» – долг 4,2 млн рублей
• ТСН(Ж) «Квартал 122» – долг 3,8 млн рублей
• ООО «Алые паруса» – долг 3,5 млн рублей
• ООО «Управляющая компания «ТЭРА» – долг 2,9 млн рублей
• ТСЖ «Квартал №6» – долг 2,7 млн рублей
• ООО УК «Волжский Край» – долг 2,5 млн рублей
• ООО «Волга Дом» – долг 2,3 млн рублей
Фроловский район:
• ООО «ЭКСПЛУАТАЦИЯ МКД» – долг 4,5 млн рублей
– Отвлечение денежных средств из сферы энергетики особенно в осенне-зимний сезон повышенных нагрузок отражается на своевременности расчетов с сетевыми организациями, что в свою очередь сказывается на надежности энергоснабжения: создает риски увеличения аварийности и длительности аварийных отключений, угрожает интересам потребителей, – напоминают волгоградцам в ПАО «Волгоградэнергосбыт» и добавляют, что непрерывно проводят работу по снижению дебиторской задолженности, применяя все инструменты, предоставленные законодательством.
Напомним, что возврат средств за потребленную электроэнергию происходит в судебном порядке, также компания направляет данные о неплатежах и в органы государственного и муниципального жилищного контроля, так как в соответствии с законодательством наличие задолженности по оплате электроэнергии за два месяца и более, относится к грубым нарушениям лицензионных требований для предприятий ЖКХ.
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