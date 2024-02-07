Общество

Четыре церкви взяли под охрану в Волгоградской области

Общество 07.02.2024 14:09
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07.02.2024 14:09


В Волгоградской области утвержден предмет охраны четырех церквей, которые являются объектами культурного наследия регионального значения. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на соответствующие приказы облкультнаследия, в этом списке церковь Михаила Архангела в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района, церковь Покрова в Урюпинске, церковь Рождества Богородицы в хуторе Котовский Урюпинского района и церковь Свято-Никольская в Красноармейском районе Волгограда.

Эти культовые сооружения были построены в 18-19 веках и выстояли до сих пор. Так, к примеру, церковь Михаила Архангела в Ерзовке в 1975 году хотели взорвать. Под здание даже заложили взрывчатку, но местные жители не дали это сделать. Покровский собор в Урюпинске на улице Малая Песчанка сегодня является кафедральным собором Урюпинской епархии. В нем находится чудотворная Урюпинская икона Божией Матери. Здание церкви было возведено в 1785-1792 годах в традиционных формах донских церквей той эпохи. 

Старинная Свято-Никольская церковь на станции Сарепта в Волгограде также чудом сохранилась до наших дней практически в первозданном виде. В период богоборчества здесь в разное время были клуб, склад, магазин. Церковь построена в архитектурном стиле «эклектика» и сочетает в себе несколько направлений русского зодчества. Этот стиль был популярен в России в конце XIX - начале XX вв.

В документах прописано, что конкретно является предметов охраны – месторасположение, пространственные характеристики, сами здания и их определенные элементы, оформления фасадов, интерьеров и прочее.

Напомним, что информация о предмете охраны в обязательном порядке включается в государственный реестр объектов культурного наследия РФ и в паспорт объекта культурного наследия. Представляет собой детальное описание уникальных элементов и характерных черт объекта, которые подлежат обязательному сохранению.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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