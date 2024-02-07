В больнице №4 устранили проблемы с подачей водоснабжения

В больнице №4 в Тракторозаводском районе Волгограда устранили проблему с качеством подаваемой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, после сообщений СМИ была организована проверка.

Со ссылкой на администрацию медучреждения в профильном комитете пояснили, что вода темно-коричневого цвета текла из кранов в больнице из-за застоя ресурса в трубах. В итоге разрешить ситуацию удалось просты и единственным методом – из труб спустили некачественную воду.

– В медицинском учреждении продолжается капитальный ремонт, включающий ремонтные работы и замену труб в данном помещении, – также напомнили в облздраве. – Жалоб на качество воды от пациентов или медицинского персонала не поступало.