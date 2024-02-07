Общество

В больнице №4 устранили проблемы с подачей водоснабжения

Общество 07.02.2024 12:58
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07.02.2024 12:58


В больнице №4 в Тракторозаводском районе Волгограда устранили проблему с качеством подаваемой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, после сообщений СМИ была организована проверка.

Со ссылкой на администрацию медучреждения в профильном комитете пояснили, что вода темно-коричневого цвета текла из кранов в больнице из-за застоя ресурса в трубах. В итоге разрешить ситуацию удалось просты и единственным методом – из труб  спустили некачественную воду. 

– В медицинском учреждении продолжается капитальный ремонт, включающий ремонтные работы и замену труб в данном помещении, – также напомнили в облздраве. – Жалоб на качество воды от пациентов или медицинского персонала не поступало.

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