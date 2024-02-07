Общество

Фонд капремонта в Волгограде снова озадачили проблемами «генеральского» дома в Бекетовке

Общество 07.02.2024 13:05
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07.02.2024 13:05


Арбитражный суд Волгоградской области обязал региональный фонд капремонта устранить допущенные подрядчиками недостатки при капремонте многострадального дома №16 по ул. Шумилова в Кировском районе Волгограда.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитража, с иском о понуждении устранить недостатки горе-строителей обратилась управляющая компания, которая вынуждена реагировать на многочисленные жалобы жильцов этого уникального многоквартирного дома в Бекетовке, который называют генеральским. В нем проживали заслуженные и знаменитые люди Сталинграда-Волгограда, на его фасаде установлена мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Шумилову.

Напомним, что капитальный ремонт в этом доме изначально не заладился. Первый подрядчик ООО «Чибис» взялся за работу в 2018 году, но ничего не доделал. Мало того, компания изувечила фасад, а потом попала в криминальную историю, связанную с хищением денег, выделенных на реконструкцию дома. Другие компании, которые приходили на смену скандальному подрядчику, пытались выправить ситуацию. При этом сроки окончания капремонта переносились несколько лет, за что дом прозвали «ветераном каптруда». 

Весной 2021 года проблемой почти 4-летнего капремонта дома №16 на улице генерала Шумилова заинтересовался Минстрой РФ. В Волгоград прибыла комиссия ведомства, чтобы проверить качество работ, конца которым не было видно.

В итоге осенью 2021 года региональный комитет ЖКХ заявил, что капремонт в этом доме наконец-то завершен. Здесь отремонтировали крышу, фундамент, подвал, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. 

Теперь обслуживающая этот дом управляющая компания – ООО «УК Жилищный коммунальный сервис» судится с региональным фондом капремонта из-за дефектов и недоделок, которые приводят к протеканию кровли в местах примыкания фановых труб системы водоотведения, в примыканиях антенн, в районе слухового окна подъезда №7, в районе квартиры №23. По решению суда все это фонд капремонта должен устранить в течение 6 месяцев. Кроме того, суд обязал регионального оператора устранить выявленные трещины по всей отмостке дома путем произведения работ по гидроизоляции и зачеканке выявленных трещин, а также отремонтировать подвал. 

В случае неисполнения решения суда, когда оно вступит в силу, с регионального фонда капремонта ежемесячно будут списывать судебную неустойку в сумме 15 тысяч рублей до тех пор, пока решение не будет исполнено. Также регионального оператора обязали оплатить 85 тысяч рублей судебных издержек, затраченных на экспертизу, и госпошлину в сумме 6 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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