В Волгограде с 20 января ищут пропавшего голубоглазого брюнета

Общество 07.02.2024 17:43
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07.02.2024 17:43
37-летний Игорь Лабудин из Волгограда пропал около двух недель назад, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
В поисковой группе «Лиза Алерт» V102.RU сообщили приметы пропавшего: рост 170 см, волосы черные, глаза голубые, худощавого телосложения. По информации волонтеров, пропавший мужчина может находиться в любом районе города.
Напомним, что накануне в Волгограде объявили о прекращении поисков 67-летнего пенсионера. По информации следователей, мужчина был обнаружен мертвым недалеко от собственного дома.
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