УФСБ обратилось к волгоградцам с новым предостережением





В Волгоградской области участились случаи совершения мошеннических действий аферистами, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов, в том числе, должностными лицами органов безопасности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 6 февраля в УФСБ России по региону. Волгоградцев призывают не верить на слово неизвестным и перепроверять всю озвученную ими информацию.

– Мошенники сначала звонят людям под видом сотрудников финансовых организаций, сообщают об угрозе вкладам и необходимости перевода денег якобы на «безопасный счет», – сообщают в УФСБ России по Волгоградской области. – После этого аферисты, используя информационные технологии, путем подмены телефонных номеров через Интернет, осуществляют звонки, якобы с городских номеров органа безопасности и, представляясь должностными лицами ФСБ России, подтверждают «необходимость» перевода средств, либо сообщить номера банковских карт.







Таким образом, уточняют сотрудники УФСБ , преступники рассчитывают, что упоминание силового ведомства усыпит бдительность, и граждане переведут деньги, которые будут присвоены злоумышленниками.

– Если вам поступил подобный звонок, не сообщайте персональные данные и не раскрывайте информацию о вкладах и счетах, – советуют в региональном управлении ФСБ России. – В случае отсылок к сотрудникам регионального органа безопасности перепроверяйте сведения в дежурной службе Управления по телефону 8(8442) 33 24 10.