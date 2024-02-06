Общество

Волгоград за несколько часов оказался во власти трех стихий

Общество 06.02.2024 08:37
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06.02.2024 08:37


Дороги Волгограда после ливня, который прошел накануне вечером, завалило снегом – его всю ночь расчищала муниципальная техника. Как сообщили V102.RU в администрации города, всего на трассы выгрузили около 1050 тонн реагентов. Для обработки бригады использовали песко-соляную смесь и раствор бишофита. Претензии по поводу сугробов во дворах горожанам предложили предъявлять управляющим компаниям. Тем не менее, как всегда после снегопада, город сковали пробки. На некоторых участках наблюдаются 8-бальные заторы. 
Между тем, сбылся и другой неблагоприятный прогноз – в регион пришел шквалистый ветер. Уже фиксируются случаи падения деревьев.

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