Уникальная музейная комната, которая наглядно покажет реальный быть и жизнь детей, прошедших ад Сталинградской битвы, откроется 6 февраля в Волгограде, сообщили V102.RU в Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда».

- В ней собраны личные вещи, аудио и видео воспоминания, фотографии из поры утраченного детства, - сообщили организаторы.

Так, в музейной комнате представлены личные вещи будущего академика РАН Олега Трубачёва, который в своем Сталинградском детстве предвидел важность событий и записывал все в блокнот. Зверства фашистов запечатлел в своих рисунках известный художник, дите Сталинграда Лев Тырин.





В числе жителей осажденного города - офицер ВМФ, руководитель предприятия НИИ «Штиль» Геннадий Дубоносов; профессор, всемирно известный археолог Владислав Мамонтов; кавалер медали «За оборону Сталинграда» Нина Гребенникова; диктор волгоградского радио, «Волгоградский Левитан» Клим Коняхин; летчик гражданской авиации кавалер медали «За боевые заслуги» Юрий Панченко, один из основателей Волгоградского телевидения Борис Степанов и многие другие.





Выставка под названием «Скрытая трагедия гражданского населения Сталинграда» откроется в 12.00 6 февраля в офисе Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда» по адресу: ул. Порт-Саида, 8, 1 подъезд, домофон 11.

Фото: Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда»