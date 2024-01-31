Волгоградцам первый раз в новом году напомнят о Сталинграде

Волгограду в преддверии празднования 81-й годовщины Победы под Сталинградом на сутки вернут имя «Сталинград», сообщает V102.RU.

— Замена дорожных знаков производится силами муниципальных дорожно-коммунальных служб на въезде в город-герой по федеральным трассам Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», Р-260 «Волгоград–Каменск-Шахтинский» (по улице Неждановой), Р-22 «Каспий» (по улице Исторической), Р-221 (по улице Генерала Романенко), на мосту через Волгу и ряде других, — пояснили информагентству в администрации города-героя.

У мэрии уточнили, что после знаменательной даты все таблички снова вернут в первоначальное состояние. К слову, муниципалитет вправе использовать имя «Сталинград» на основании соответствующего решения гордумы девять раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Напомним, кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов категорично высказался на тему переименования Волгограда в Сталинград. Политик жестко настаивает на том, чтобы прекратить любые разговоры на этот счет и немедленно «вернуть имя Сталинград».

Фото: архив ИА «Высота 102»