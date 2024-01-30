Жителям Тулака надоело быть «аппендиксом» двух районов в Волгограде

Жители микрорайона Тулака в Волгограде пожаловались на проблему нехватки транспортного сообщения между другими районами города. Как рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» один из местных жителей Александр Суворов, в районе транспортная доступность, мягко говоря, хромает – два удобных маршрута были отменены, а один из немногих ходит через раз.

– Микрорайон Тулака, густонаселен. Что за умники там, которые без нас решают, как нам удобнее ездить? Отменили автобусы №35, затем №65. Электробус №15 пролетает мимо Тулака, что зарядки не хватит? Нам надоело быть аппендиксом двух районов! – негодует мужчина.

По словам волгоградцев, оставшиеся маршруты можно пересчитать по пальцам, да ни один из них не дает возможности доехать в северную часть города.

– Автобус №55 из Красноармейского следует до Детского центра, электробус №15 пролетает мимо Тулака и до вокзала. И это все, - поясняет Александр. – Троллейбусы ходят только в сторону Центра. Ходил прекрасный 65-й до Тракторного по проспекту Ленина, но его убрали.

В администрации Волгограда ситуацию пояснили заминкой с одним из исчезнувших маршрутов – 31 декабря 2023 года завершился контракт с ООО «Волгоградский автобусный парк» на осуществление перевозок по маршруту №65. Однако с января этого года его уже заменил троллейбусный маршрут №10, уточняют в мэрии.

– В настоящее время электротранспорт курсирует от остановки «Пл. Куйбышева» до остановки «Жилгородок» с интервалом порядка 20 минут. Маршрут следования автобуса №35 был изменен в 2022 году – его новой конечной стал «Речпорт». В этом же году был запущен новый троллейбусный маршрут: №8а «Пл. Куйбышева – Инструментальный завод», – рассказали в мэрии.

В администрации также добавляют, что микрорайон «Тулака» продолжают обслуживать троллейбусный маршрут №15а «Пл. Куйбышева – Больничный комплекс» и скоростной трамвай.

– Также через микрорайон проходят автобусный маршрут №55 «Клуб «Строитель» – Детский центр», маршрутные такси №23а «Родниковая Долина – Ул. 7-й Гвардейской» и №50 «Верхняя Ельшанка – Гипермаркет «Магнит», – перечисляют чиновники.