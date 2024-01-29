В Волгограде по-крупному отметят 81-ю годовщину Сталинградской битвы: программа





В Волгограде в Музее-заповеднике в честь 81-ой годовщины Сталинградской битвы пройдут торжественные мероприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея, празднование знаменательной даты продлится с 31 января по 2 февраля.

Так, в преддверии праздника, 31 января, в подвале Центрального универмага в музее «Память» пройдет историческая реконструкция «Пленение штаба 6-й полевой немецкой армии и ее командующего генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса». Желающие смогут посетить ее с 11:00 до 17:00. А уже 2 февраля с 11:00 в музее откроется выставка «Сталинград на первой полосе», которая расскажет о том, как события битвы отражались в советской и иностранной прессе.

В стенах музея-панорамы «Сталинградская битва» 2 февраля жители и гости города смогут посетить выставку «Шел солдат, преград не зная…», в которой вы сможете ознакомиться с фронтовой жизнью. Выставка начнет свою работу с 13:30.

В этот же день в Мемориально-историческом музее по улице Гоголя, 10 с 11:00 начнет свою работу фотодокументальный-выставочный проект «Донбассовцы – герои Сталинграда», подготовленный сотрудниками Донецкого республиканского краеведческого музея.

Завершением праздника станет фестиваль «Родина-герой». На стенах музея-панорамы будет спроецирована запись концерта популярных российских артистов - Шамана, Дениса Майданова, Ирины Дубцовой, Марка Тишмана, Стаса Костюшкина и других. Концерт начнется с 19.00 до 21.00 по ул. Чуйкова, 47.