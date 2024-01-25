Бешенство обнаружили сразу в трех районах Волгоградской области

В Волгоградской области специалисты борются с очагами смертоносного вируса, охватившего территории в трех районах, сообщает V102.RU.

Карантин объявлен в Вертячинском поселении Городищенского района, в Рахинском поселении Среднеахтубинского района и Перекопском поселении Клетского района.

Согласно приказам регионального комитета ветеринарии, шесть очагов бешенства выявлены на территории Вертячинского сельского поселения и по одному в селе Рахинка и хуторе Орехов.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о введении карантина в хуторе Покручинскиом Кумылженского района из-за подтвержденного случая бешенства у дворовой кошки.

Справка.

Бешенство представляет собой опасное вирусное заболевание, приводящее к нарушению деятельности нервной системы. Инфицированного человека может спасти только введении вакцины до проявления клинических симптомов, таких как расстройство дыхания и глотания, боязнь воды и судороги.

Фото: архив ИА «Высота 102»