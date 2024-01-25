В городе Урюпинске открыли филиал волгоградского онкодиспансера





В городе Урюпинске Волгоградской области глава региона Андрей Бочаров в рамках своей рабочей поездки посетил новую поликлинику-филиал Волгоградского областного онкодиспансера. К учреждению, сообщает ИА «Высота 102», прикреплены не только жители Урюпинска, но и Урюпинского, Новониколаевского, Новоаннинского, Алексеевского и Нехаевского районов Волгоградской области. В общей сложности медучреждение обслуживает более 138 тыс. человек.

По информации обладмина, филиал волгоградского онкодиспансера открыли в новом трехэтажном здании в Урюпинске, построенном за два года по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Волгоградской области». Сюда же переместили центр амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) из Урюпинской ЦРБ. Таким образом, при обнаружении подозрений на онкозаболевание до непосредственного лечения в Урюпинске, по словам медиков, значительно сокращается маршрут. Врачи получили возможность проводить телемедицинские консультации не только со специалистами онкодиспансера, но и с федеральными центрами. К слову, коллектив учреждения насчитывает сегодня 76 сотрудников.

В распоряжении диагностов — мультиспиральный КТ, рентгенодиагностический комплекс, цифровой маммограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, 3 видеоэндоскопических стойки с возможностью проведения сложных исследований, выполнения биопсии, удаления полипов.





– Это мощное лечебное заведение. По своему оснащению оно относится к самому высокому, третьему, уровню оказания медпомощи, – отметил Андрей Бочаров в ходе визита в учреждение. – Здесь, в Урюпинске, собрано лучшее, что сегодня есть в России и мире. Уровень оборудования, квалификация медперсонала полностью закроет потребность в специализированной помощи для близлежащих муниципальных образований. Мы последовательно выполняем задачи, которые были определены.

Пообщавшись с работками онкодиспансера, Андрей Бочаров поручил дооснастить учреждение аппаратом МРТ, чтобы завершить создание самого современного на севере региона полномасштабного диагностического комплекса.









По информации пресс-службы обладмина, также сегодня Андрей Бочаров оценил результаты капремонта стоматологической клиники, которая входит в состав профильной поликлиники № 8 Волгограда. После ремонта рабочая площадь здесь увеличилась на 300 квадратных метров, что позволило организовать полноценную зуботехническую лабораторию, где выполняют все современные виды помощи