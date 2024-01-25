Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 25 января, утром отправился с рабочим визитом в город Урюпинск. Здесь, сообщает ИА «Высота 102», глава региона планирует посетить объекты социальной инфраструктуры. К этому часу он уже побывал в детском саду № 2, построенном по нацпроекту «Демография». Опыт создания такого рода дошкольных учреждений ляжет в основу программы модернизации детских садов во всей Волгоградской области – соответствующая программа будет принята уже в текущем году, объявленном Президентом РФ Годом семьи.

Современный детский сад, получивший название «Сказка», расположен в отдаленном, но активно растущем микрорайоне Урюпинска. В учреждении уже принимают детей 10 групп, в том числе две ясельные. А помимо игровых и спальных комнат здесь предусмотрены пространства для конструирования и моделирования, изучения правил дорожного движения, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, сенсорная комната. Иммунитет воспитанников укрепляют с помощью оздоровительных сеансов в соляной пещере. Что немаловажно, детсад располагает специальным электроподъемником и пандусами для детей с ограниченными возможностями.

– Мы неоднократно становились победителями и лауреатами различных фестивалей и конкурсов, а по итогам участия во всероссийском смотре «Лучшие детские сады России 2023» наш садик вошел в число 500 лучших дошкольных учреждений страны, – рассказала главе региона заведующая детсадом Евгения Звенигородская. – Каждый, кто к нам приходит, видит, каким современным оборудованием мы оснащены. Это развивающие стеновые панели, интерактивные песочницы, интерактивные мольберты, и даже интерактивные пол и скалодром в спортзале. Все это и многое другое закуплено на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета.

Андрей Бочаров, в свою очередь, лично убедился, что оборудование действительно пользуется спросом у воспитанников детсада – ребята с увлечением занимаются во всех развивающих зонах.

– Когда дети бегут в детский сад и не хотят из него уходить – это главная оценка работы и учреждения, и местных властей, – подчеркнул он. – Очень важно, чтобы дети чувствовали себя как дома и активно развивались в равных условиях. К такому стандарту нам нужно приводить и другие дошкольные учреждения Волгоградской области. В том числе те, которые были построены давно. Решить вопросы, связанные с инфраструктурой внутри, наполнить содержанием. В Год семьи мы примем отдельную программу по модернизации дошкольных учреждений, в которой обязательно будем учитывать опыт передовых детских садов, включая садик в Урюпинске.

Напомним, ранее глава региона объявил о том, что в течение 10 лет в Волгоградской области будут модернизированы все детские сады. Соответствующая программа станет новым этапом работы по созданию современной системы дошкольного образования. В настоящее время в регионе работают 445 муниципальных детсадов, обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет. Строительство еще одного учреждения на 140 мест завершается в 2024 году в Тракторозаводском районе Волгограда.